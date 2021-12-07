Экономист Добромыслов оценил слова Чубайса о трансформации экономики

Экономист Константин Добромыслов прокомментировал Pravda.Ru слова Анатолия Чубайса о масштабной трансформации экономики России в ближайшие 30 лет.

По мнению специалиста, за это время много чего может произойти благодаря сегодняшнему высокому темпу жизни.

"И если следовать как раз тем экономическим циклам Кондратьева, которые ускоряются, то за эти 30 лет у нас как минимум произойдёт 5-6 экономических кризисов. Это как минимум. Поэтому, безусловно, будет меняться всё: будет меняться энергетика, будет меняться промышленность, будут меняться и способы потребления, и уклады жизни. Так что за этот период очень многое изменится, я думаю", — выразил своё мнение Добромыслов.

Эксперт подчеркнул, что огромная скорость обмена информацией — это двигатель современного прогресса.

"Колоссальные возможности — информационный обмен. Он действительно нарастает. Скорость обмена информацией выросла в десятки, может быть, в сотни раз", — сказал специалист.

При этом Добромыслов призвал не забывать, что ускоренный обмен информацией таит в себе и большие опасности.

"Но есть и другая сторона медали. Действительно мы уязвимы. Средства нападения всегда будут превосходить средства защиты. Поэтому это действительно будет одна из проблем, что затраты на средства защиты будут превосходить производство новых видов информационного обмена", — резюмировал эксперт.

Ранее представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выразил мнение, что живущим сегодня людям выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которые дадут России небывалые возможности. Он заверил, что в ближайшие 30 лет в российской экономике произойдёт масштабная трансформация.

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