EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" устроил военный пенсионер
Стрелявший в МФЦ в Москве использовал боевое оружие
Актриса рассказала о тайном романе Градского
Попова сообщила о высокой заразности штамма "омикрон"
Обязательная вакцинация - это крайняя мера, заявили в ВОЗ
Новый штамм "омикрон" уже выявили в 19 штатах США
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Попова: штамм "омикрон" выявляется лишь со вторых суток
Фото оружия парня, собиравшегося атаковать школу в Москве, появилось в Сети

Экономист Добромыслов оценил слова Чубайса о трансформации экономики

Экономика

Экономист Константин Добромыслов прокомментировал Pravda.Ru слова Анатолия Чубайса о масштабной трансформации экономики России в ближайшие 30 лет.

Экономист Добромыслов оценил слова Чубайса о трансформации экономики

По мнению специалиста, за это время много чего может произойти благодаря сегодняшнему высокому темпу жизни.

"И если следовать как раз тем экономическим циклам Кондратьева, которые ускоряются, то за эти 30 лет у нас как минимум произойдёт 5-6 экономических кризисов. Это как минимум. Поэтому, безусловно, будет меняться всё: будет меняться энергетика, будет меняться промышленность, будут меняться и способы потребления, и уклады жизни. Так что за этот период очень многое изменится, я думаю", — выразил своё мнение Добромыслов.

Эксперт подчеркнул, что огромная скорость обмена информацией — это двигатель современного прогресса.

"Колоссальные возможности — информационный обмен. Он действительно нарастает. Скорость обмена информацией выросла в десятки, может быть, в сотни раз", — сказал специалист.

При этом Добромыслов призвал не забывать, что ускоренный обмен информацией таит в себе и большие опасности.

"Но есть и другая сторона медали. Действительно мы уязвимы. Средства нападения всегда будут превосходить средства защиты. Поэтому это действительно будет одна из проблем, что затраты на средства защиты будут превосходить производство новых видов информационного обмена", — резюмировал эксперт.

Ранее представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выразил мнение, что живущим сегодня людям выпало счастье стать свидетелями информационной революции, которые дадут России небывалые возможности. Он заверил, что в ближайшие 30 лет в российской экономике произойдёт масштабная трансформация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Анатолий Чубайс предрекает кардинальные изменения в российской экономике.
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Кирилл Горшенин
Последние материалы
Следственный комитет: девочка, пострадавшая при стрельбе в МФЦ, жива
В Великобритании заявили о расширении оборонной поддержки Украины
Стрельбу в московском МФЦ "Рязанский" устроил военный пенсионер
Стрелявший в МФЦ в Москве использовал боевое оружие
Актриса рассказала о тайном романе Градского
Попова сообщила о высокой заразности штамма "омикрон"
Обязательная вакцинация - это крайняя мера, заявили в ВОЗ
Зоологи доказали существование сказочного существа
Новый штамм "омикрон" уже выявили в 19 штатах США
Подмосковный оперштаб создал оскорбительную агитацию о вакцинации
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Любовь Степушова Китай отомстит США созданием "китайской калифорнийской республики" Любовь Степушова Усам Оздемиров Центробанк хотел изменить курс, но чуда не случилось Усам Оздемиров Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Здоровье
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников