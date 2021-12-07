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Новые налоговые льготы станут значимой частью системы адресной поддержки россиян

Экономика

В Налоговый кодекс внесены поправки, которые предусматривают освобождение от налога на доходы физических лиц средств, полученных гражданами как мера господдержки в связи с пандемией коронавируса.

Новые налоговые льготы станут значимой частью системы адресной поддержки россиян

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев считает, что в условиях длящейся пандемии это может стать значимой частью системы адресной поддержки россиян.

События последнего времени и появление всё новых штаммов коронавируса показывают, что с этой проблемой миру придётся иметь дело долго.

По словам Дмитрия Савельева, в России в самом начале пандемии был принят "Общенациональный план действий", определявший комплексную стратегию реагирования на проблему. Это позволило сгладить экономические последствия пандемии, точечно поддержав секторы экономики, пострадавшие от кризиса сильнее прочих.

"Российский бизнес перестроился весьма мобильно, что свидетельствует о его прочности и гибкости, а допандемический уровень объёма ВВП восстановился уже к июню текущего года. Выросли поступления в бюджет, дополнительные доходы бюджета в размере 1,7 трлн рублей дадут правительству возможность решать стратегические задачи, главная из которых — это социальная поддержка россиян в период пандемии", — рассказал депутат.

Когда мировая экономика серьёзно пострадала от кризиса, Россия в первую очередь ввела комплекс мер по поддержке социально уязвимых категорий граждан, чтобы не допустить существенного ухудшения их материального положения.

"Если большинство социальных выплат, вводимых в первую волну пандемии, не учитывало доходов заявителей, то сегодня адресность выплат увеличилась, что повышает её эффективность", — заявил Дмитрий Савельев.

"Помощь должны получать именно те, кто больше всего нуждается в ней. Для этого в России и создаётся "Единая государственная информационная система социального обеспечения", в которую будут поступать сведения из ряда ведомств. Система не только сделает более адресной помощь нуждающимся россиянам, но и уведомит малоимущих граждан о тех льготах и выплатах, что им положены. Это упростит доступ людей к получению помощи и повысит охват наиболее уязвимых групп населения социальной поддержкой", — убеждён Дмитрий Савельев.

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Автор: Ольга Лазарева
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