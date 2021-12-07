Греф счёл "чушью" информацию об ограничении обмена рублей на доллары

Глава Сбербанка Герман Греф считает информацию о возможном ограничении конвертации рубля "небылицей" и "несусветной чушью". О возможности такого развития событий ранее сообщило американское агентство Bloomberg.

"Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают", - цитирует Грефа ТАСС.

Накануне в западных СМИ появилась информация о том, какие именно санкции могут ввести США и Евросоюз в случае "вторжения" России на Украину (или даже "превентивно", дабы не допустить этого "вторжения").

Так, телеканал СNN поведал, что в Вашингтоне рассматривают набор ограничений, названные анонимным чиновником "чертовски агрессивным пакетом санкций". В числе них - ограничения против российских энергетических компаний, банков с государственным участием, "окружения Путина". Как "ядерный" вариант рассматривается отключение России от системы межбанковских платежей SWIFT.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что США и Евросоюз рассматривают возможность санкций против ряда российских кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций. Речь, в частности, идет об ограничении конвертирования рубля при переводе в доллары, евро, фунты стерлингов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя во вторник информацию о санкциях, заявил, что в Кремле не видят косвенных подтверждений, что США могут их ввести.

"Я не стал бы на это реагировать, много сейчас всего публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений (от) Белого дома, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков.

При этом он отметил, что "мы знаем пристрастие американской стороны к "санкционным упражнениям", а потому "в этом плане предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего".