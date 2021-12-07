Экономист связал данные CNN об отключении РФ от SWIFT со встречей президентов

Глава направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников в интервью Pravda.Ru прокомментировал сообщения CNN о вероятном введении США антироссийских санкций, в числе которых отключение страны от межбанковской системы SWIFT.

"Всерьёз рассматривать эту новость я бы не стал. Тем более её появление, мне кажется, синхронизировано с ожидающимися вечером переговорами по видеосвязи Джо Байдена и Владимира Путина. Это такой способ давления показать, что мы в Америке озабочены, давайте будем договариваться, потому что если что, будем делать это", — сказал экономист.

По словам эксперта, попытки США отключить Россию от SWIFT происходят с 2015 года. Американские власти так и не реализуют идею, поскольку из-за этого существенно дестабилизируются международные торговые потоки, отметил специалист.

"Будет дестабилизирован мировой рынок нефти, потому что российских объёмов там не окажется. Что, Россия будет продавать непонятно кому, куда? А где гарантии платежа? Почему мы должны продавать, выполнять контракты, когда нет гарантий платежей? Я не вижу встречного движения. Я не получу подтверждения, что документ выпущен, что оплата произошла", — объяснил Масленников.

Также он добавил, что для юридического отключения нашей страны от данной системы необходимо получить международное признание этого решения, в том числе от Совета Безопасности ООН. Такое вряд ли случится, подчеркнул экономист.

"Международная финансовая индустрия сегодня настолько взаимосвязана, что выключив одну точку, деньги сразу находят возможности альтернативных маршрутов движения. Это неприятно. Это головная боль. Это дополнительные транзакционные издержки, но это абсолютно не безнадёжный, решаемый вопрос", — заключил эксперт.

Ранее в эфире CNN рассказали, что Вашингтон изучает возможность ввести новые санкции против Москвы. По информации телеканала, отключение России от SWIFT власти США считают "ядерным" вариантом.

"Мы собрали чертовски агрессивный пакет", — заявил анонимный собеседник CNN.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.