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Мороз и отсутствие резервов поставили энергосистему Польши на грань коллапса

Экономика

Поляки запаниковали: ветер не дует, морозы наступают, и вдруг оказалось, что местная энергосистема не справляется с повышением нагрузки.

Об этом пишет Businessinsider. com.pl.

В понедельник спасение пришло из Швеции, там запущена резервная электростанция на мазуте.

"Швеция запустила резервную электростанцию, работающую на жидком топливе, после того, как Польша заявила, что ей нужна помощь соседей для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию из-за морозов в Европе", — сообщает Bloomberg.

"Размеры нехватки резервов мощности значительны и за несколько часов превышают 1000 мегаватт", — говорится в сообщении оператора системы передачи электроэнергии Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

PSE добавляет, что в системе на фоне более высокого спроса на электроэнергию, мощность была недостаточной. Оператор объясняет это более низкой выработкой электроэнергии ветрогенераторами и аварийными и ремонтными остановками нескольких энергоблоков.

Так же, вероятно, сыграло свою роль исполнение судебного решения об остановке производства электроэнергии на электростанции, использующей Туровский уголь.

Как пишет портал Wysokienapiecie. pl, 2 декабря, польские электростанции работали с самой высокой нагрузкой в ​​истории — 27 562 ГВт, и это ещё в условиях не самых сильных морозов.

Напряженная ситуация в польской энергосистеме сохранится во вторник, указывает издание. Связь с соседними странами позволяет Польше сбалансировать систему, но импортная электроэнергия намного дороже. Недостаток энергии может стать препятствием для развития Польши в ближайшие годы, прогнозируют польские эксперты.

В понедельник цены на электроэнергию на бирже TGE в Польше достигли рекордного уровня. Базовая цена составляла 233,08 евро за мегаватт-час.

В первую очередь, повышение цен на энергоносители ударит по бизнесу, но в декабре также будут рассмотрены заявки на повышение тарифов для населения.

Политика Польши в отношении транзита российских энергоносителей и отказ от них, привёл к печальному для поляков итогу. Польша объявила, что с 2022 года отказывается от российского газа, и всячески препятствует вводу в эксплуатацию "Северного потока-2", что значительно бы снизило цены на энергоносители в Европе. 

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Автор: Любовь Степушова
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