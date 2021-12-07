EastFruit: "борщевой набор" на Украине за год подорожал в 2,6 раза

Аналитики корпорации EastFruit сообщили, что стоимость украинского "борщевого набора" за год увеличилась в 2,6 раза из-за отсутствия стабильности в аграрном секторе страны.

По информации исследователей, морковь стала дороже в два раза, лук — в 2,5 раза, а капуста и свекла — в три раза. Вместе с этим специалисты выяснили, что картофель в среднем подешевел на треть. Рост цен на ингредиенты классического супа эксперты объяснили уменьшением посевных полей, плохой погодой.

"Ещё один негативный для овощеводства фактор, который проявился лишь в 2021 году — это открытие рынка земли. Теперь большинство аграриев, чтобы остаться в бизнесе, буквально вынуждены скупать землю, направляя в неё свободные ресурсы, которые иначе могли бы быть инвестированы в с. х. производство", — сказал экономист инвестиционного департамента ФАО Андрий Ярмак.

В украинский "борщевой набор" входят такие овощи, как:

капуста,

морковь,

картофель,

свела.

Это традиционное блюдо является популярным, поэтому экономисты с помощью него оценивают состояние экономики страны и доходы граждан.

Ранее депутаты Украины приняли постановление и ввели официальный праздник — День украинского борща.

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