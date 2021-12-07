Власти США совместно с представителями Евросоюза прорабатывают пакет новых санкций в отношении российских банков, пишет Bloomberg.
По информации издания, в случае нападения РФ на Украину планируется заблокировать конвертацию рубля в другие валюты — доллары, евро, британские фунты.
Кроме того, Россию могут отключить от международной платёжной системы SWIFT. Как сообщили собеседники Bloomberg, такое ограничение "нанесёт удар" по жителям страны.
Ранее в западных СМИ появилась информация о возможном нападении российской армии на Украину. В США и многих странах ЕС убеждены: Москва "стягивает войска" к украинским землям, чтобы начать вооружённое нападение.
В Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ передвигает военную технику в рамках своей территории и никому не угрожает.
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