Bloomberg: США и ЕС могут ввести запрет на конвертацию рубля в другие валюты

Власти США совместно с представителями Евросоюза прорабатывают пакет новых санкций в отношении российских банков, пишет Bloomberg.

По информации издания, в случае нападения РФ на Украину планируется заблокировать конвертацию рубля в другие валюты — доллары, евро, британские фунты.

Кроме того, Россию могут отключить от международной платёжной системы SWIFT. Как сообщили собеседники Bloomberg, такое ограничение "нанесёт удар" по жителям страны.

Также в публикации сообщается, что в ходе переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, назначенных на 7 декабря, будет затронута тема готовящихся санкций.

Ранее в западных СМИ появилась информация о возможном нападении российской армии на Украину. В США и многих странах ЕС убеждены: Москва "стягивает войска" к украинским землям, чтобы начать вооружённое нападение.

В Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ передвигает военную технику в рамках своей территории и никому не угрожает.

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