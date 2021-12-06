"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России

В ближайшие недели Высокий суд Лондона может вынести решение по делу о так называемых "бондах Януковича". И прогнозы по этому делу для Украины неблагоприятные.

В декабре 2013 года Россия выкупила украинские еврооблигации на сумму три миллиарда долларов. После госпереворота пришедшие к власти в Киеве заявили, что это была "взятка" России президенту Виктору Януковичу и сначала отказались признавать задолженность, а потом и вносить платежи по кредиту.

В дальнейшем Росси подала иск о взыскании с Украины кредита в Высокий суд Лондона, который является высшей инстанцией в вопросах, которые связаны с еврооблигациями. В 2017 году суд постановил, что Украина обязана выплатить России три миллиарда долларов, а также накопленные проценты.

Платить Украина не стала, в 2018 году была подана апелляция на решение суда.

Украинское издание "Страна" сообщает со ссылкой на источники в правительстве, что решение по этой апелляции может быть вынесено уже в ближайшие недели.

При этом настроены в украинском правительстве пессимистично: "По оценкам юристов, которые участвуют в процессе, с большой долей вероятности Украина проиграет. По этому поводу в Офисе президента большой переполох. Там давят на НБУ (Национальный банк Украины — Ред.) и Кабмин, чтоб что-то решить и предотвратить удовлетворение иска России. Но как это сделать, пока не очень понятно".

По словам этого источника, уже прорабатываются варианты, как обезопасить активы государства за границей от ареста по требованию России, если Украина суд проиграет.

Впрочем, торопить события не стоит, пока это всё неофициальная информация. Да и "ближайшие недели", если уж говорить о времени, когда Высокий суд Лондона может огласить своё решение, звучит достаточно неопределённо.