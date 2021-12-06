Эксперт раскритиковал идею ЦБ РФ о компенсациях для жертв мошенников

Банки не должны оказаться ответственными в случае обмана их клиентов мошенниками, считает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Комментируя Телеканалу "360" идею Центробанка о возврате средств клиентам банков, которые пострадали от действий мошенников, Тосунян назвал эту инициативу благородной. Он согласился с необходимостью защиты людей в подобных ситуациях.

Вместе с тем, в случае, если клиент потерял деньги из-за собственной безответственности, то не стоит требовать помощи от банка.

"Ключевой вопрос — за чей счёт?… Если источником называют сами банки, то медвежью услугу оказывают и банкам, и их клиентам", — заявил эксперт.

Принятие подобной инициативы может иметь негативные последствия для клиентов банков, которые постараются компенсировать новые затраты за счёт процентной или тарифной ставки.

Тосунян заявил о необходимости создания спецфонд для помощи пострадавшим от мошенников клиентам банков.

"Нужно тогда создавать специальный фонд и стараться компенсировать людям их потери… Обязывать невиновную сторону нести материальные потери противоречит здравому смыслу", — подчеркнул эксперт.

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