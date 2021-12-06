В Госдуме оценили идею о возврате денег жертвам мошенников

Банки должны повысить свою ответственность и помогать клиентам в случае обнаружения мошеннических действий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя Pravda.Ru информацию РБК о том, что ЦБ может обязать банковские организации возвращать деньги жертвам аферистов.

По мнению депутата, специалисты Центробанка выступили с правильным предложением. Он считает, что мошенники часто пользуются той информацией, которая утекает из самих финансовых компаний.

"Чтобы банки немного повысили свою ответственность, нужно определить объём компенсаций жертвам мошенников. Год назад у нас была встреча с руководством Сбербанка, где обсуждались преступления, которые совершаются по телефону. Зачастую звонки идут из мест лишения свободы. Причём от таких преступлений больше всего страдают социально уязвимые категории граждан. Люди остаются в беде сами с собой. Абсолютно правильно выходить на полную компенсацию", — сказал Нилов.

Парламентарий также добавил, что в связи с ростом случаев мошенничества банки должны разрабатывать дополнительные механизмы верификации.

Ранее газета РБК сообщила, что ЦБ разослал участникам банковского рынка письма с инициативой по введению упрощённого порядка возврата денег россиянам, пострадавшим от действий обманщиков.

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