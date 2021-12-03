Согласившись на "Северный поток-2", Германия совершила ошибку, потому что посредством газопровода Россия получила возможность "угрожать другим европейским странам". Такое мнение высказал журналист Николас Буссе в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
По словам автора статьи, своим согласием на запуск проекта Германия поспособствовала закладыванию Россией "мины под безопасность и стабильность Европы".
"Американских сенаторов и других партнёров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счёт сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы", — написал обозреватель.
Буссе добавил, что "Северный поток-2" всегда был и остаётся политическим проектом.
Ранее читатели немецкого журнала Spiegel попросили американцев "не совать нос в дела, которые их не касаются", напомнив, что европейская энергетическая политика не имеет к США никакого отношения.
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