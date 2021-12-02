В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили

В контракте Молдавии и "Газпрома" об условиях поставок газа обнаружили "интересную деталь". По крайней мере, по словам миноритарного акционера компании Moldovagaz Александра Петкова, ранее об этом никто не говорил.

По его словам, подписанный в конце октября контракт (сроком на пять лет) обязывает Кишинев отказаться от оплаты за газ в долларах США. Хотя до подписания нынешнего контракта платила Молдавия именно в долларах.

"Есть одна очень интересная деталь, о которой до сих пор никто не говорил в правительстве, а сегодня нам это сказали в Moldovagaz. С 1 мая 2022 года, согласно подписанного при Спыну контракта, Молдавия переходит на оплату за газ в евро и в российских рублях", — сказал Петков в эфире телеканала TVC21.

Миноритарный акционер выразил недоумение этим решением. По его словам, сам договор с "Газпромом" определяет цену в долларах. При этом правительство Молдавии никак не комментирует это решение и не обосновывает его целесообразность, заявил Александр Петков.

На прошлой неделе Молдавия погасила текущий долг перед "Газпромом" за октябрь и ноябрь в размере 75 миллионов долларов. Парламенту страны пришлось внести поправки в закон о государственном бюджете, выделив 1,3 млрд леев на эти цели.

Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на пленарном заседании форума "Россия зовёт!", отметил, что Россия из-за санкций вынуждена переходить на расчёты в нацвалютах со своими партнёрами.

"Я не говорил, что доллар утратил своё значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчётов. Нет. Просто я говорил о том, что политика властей, политических властей США, подрывает доллар, и нас, допустим, выталкивает из долларовой зоны", — сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что продолжение санкционной политики США станет причиной того, что Россия и далее будет отказываться от расчётов в долларах.