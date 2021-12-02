Украинский эксперт объяснил, почему Москва и Берлин допускают простой СП-2

Москва и Берлин намеренно затягивают процесс запуска газопровода "Северный поток-2".

К такому выводу пришёл Валентин Землянский, украинский эксперт по энергетическим рынкам.

По его словам, главная причина, по которой Россия "не особо настаивает" на запуске СП-2 — выгода:

"… текущая ситуация на газовом рынке абсолютно устраивает российский Газпром, который банально зарабатывает — ведь цены на газ растут как в рамках контрактов, так и от продажи газа через совместные компании", — пишет эксперт в статье для портала "Главред".

Что же касается Германии, то там, считает Землянский, "явно есть свой корыстный мотив", поскольку "процесс сертификации газопровода происходит не впервые, условия те же, но почему- немецкие юристы никогда раньше не озадачивались тем, чтобы оператор газопровода был зарегистрирован в Германии".

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