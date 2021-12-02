Москва и Берлин намеренно затягивают процесс запуска газопровода "Северный поток-2".
К такому выводу пришёл Валентин Землянский, украинский эксперт по энергетическим рынкам.
По его словам, главная причина, по которой Россия "не особо настаивает" на запуске СП-2 — выгода:
"… текущая ситуация на газовом рынке абсолютно устраивает российский Газпром, который банально зарабатывает — ведь цены на газ растут как в рамках контрактов, так и от продажи газа через совместные компании", — пишет эксперт в статье для портала "Главред".
Что же касается Германии, то там, считает Землянский, "явно есть свой корыстный мотив", поскольку "процесс сертификации газопровода происходит не впервые, условия те же, но почему- немецкие юристы никогда раньше не озадачивались тем, чтобы оператор газопровода был зарегистрирован в Германии".
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