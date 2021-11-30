Путин заявил о риске дальнейшего роста цен на продовольствие

Рост цен на продовольствие в мире может продолжиться, считает президент РФ Владимир Путин.

Как пояснил глава государства на инвестиционном форуме "Россия зовёт!", следствием кризиса, случившегося на глобальном энергетическом рынке, стал кратный рост цен на азотные удобрения, необходимые сельхозпроизводителям для сохранения плодородия почв и стабильной урожайности.

"Эта ситуация создаёт риски и для дальнейшего роста цен на продовольствие", — цитирует президента ТАСС.

По словам президента, за последний месяц на мировых рынках наблюдается резкое подорожание пшеницы. Эксперты полагают, что такая динамика может сохраниться.

Путин заявил, что причиной высокого инфляционного давления, которое испытывает сейчас мировая экономика, стал разрыв логистических цепочек введённых в связи с COVID-19.

"Ввиду закрытых границ и введенных ограничений многие цепочки поставок оказались разорванными, по отдельным товарам начал формироваться дефицит, что подтолкнуло цены вверх", — пояснил президент.

Он добавил, что разгону инфляции способствовала также чрезвычайно мягкая бюджетная политика большинства развитых стран.

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