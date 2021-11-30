ЦБ РФ не хотят продлевать льготную ипотеку на новостройки

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила не продлевать льготную ипотеку на новостройки, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что программа льготной ипотеки на новостройки была продлена 1 июля на год с изменением условий. Тогда максимальная ставка по программе была повышена с 6,5% до 7%.

"Ту льготную ипотеку, которая пришла на замену 6,5%, мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы — более адресные", — заявила Набиуллина.

Также она добавила, что другие льготные программы вполне работающие. К тому же, они направлены на то, чтобы поддержать ипотеку среди тех групп населения, где это более необходимо.

Ранее на форуме "Россия зовёт" глава Банка России Эльвира Набиуллина и критикующий её деятельность бизнесмен Олег Дерипаска устроили дискуссию о методах борьбы с инфляцией.

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