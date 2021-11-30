Дерипаска в очередной раз раскритиковал политику Набиуллиной

На форуме "Россия зовёт" глава Банка России Эльвира Набиуллина и критикующий её деятельность бизнесмен Олег Дерипаска устроили дискуссию о методах борьбы с инфляцией, сообщает РИА Новости.

"Есть две кривые — спроса и предложения. И вы всё время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что точка равновесия тоже сдвинется. Нужно обеспечивать предложение", — заявил миллиардер.

Также Дерипаска добавил, что при текущих ставках ЦБ никакого роста предложения не будет.

"Первое, с чем я согласна, действительно, в инфляции есть две части уравнения — и спрос, и предложение. Просто инструментарий денежно-кредитной политики — это то, что влияет на спрос", — ответила ему глава Банка России.

При этом Дерипаска решил выступить с предложением. По его мнению, стимулировать предложение в российской экономике можно с помощью более дешёвых кредитов. Однако Набиуллина возразила ему.

"Проблема не только в процентных ставках, бизнес должен сам вкладывать в инвестиции заработанную прибыль", — сказала глава ЦБ.

Ранее в Центробанке России выразили сильную обеспокоенность инфляцией. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, для возвращения к целевым уровням четырёх процентов потребуется сохранить жёсткую денежно-кредитную политику.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.