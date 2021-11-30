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Европейские цены на газ обеспечили Газпрому рекордную прибыль

Экономика

В условиях резкого роста цен на газ по всей Европе "Газпром" сообщил о чистой прибыли за первые девять месяцев 2021 года в размере $21 млрд. Это новый рекорд для компании за три квартала текущего года.

Европейские цены на газ обеспечили Газпрому рекордную прибыль

Многообещающий результат 3 квартала -рекордная квартальная чистая прибыль в размере $7,8 млрд — стал результатом высоких цен на природный газ и снижения чистого долга на 10%. В прошлом году за аналогичный период компания заработала $3,3 млрд.

Цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, при этом постоянно растущий спрос удовлетворяется за счет ограниченного предложения. Стоимость газа еще больше возросла в начале октября, что даёт основание Газпрому ожидать ещё более "впечатляющих" результатов в четвертом квартале.

По данным "Газпрома", средняя цена продажи голубого топлива в Европу в третьем квартале выросла почти втрое — с $117,2 за 1000 кубометров до $313,40.

Напомним, когда в конце сентября цены начали расти, некоторые западные аналитики обвинили Москву в том, что она искусственно удерживает поставки на низком уровне, чтобы повысить цену и ускорить запуск трубопровода "Северный поток-2", который будет отправлять газ непосредственно из России в Германию в обход третьих стран, лишив их возможности зарабатывать на транзите.

Москва отвергла все обвинения в нечестной игре, а некоторые иностранные лидеры, такие как канцлер Германии Ангела Меркель, подтвердили, что Россия выполняет все свои контракты. Франс Тиммерманс, заместитель главы Европейской комиссии, также предположил, что нет никаких оснований полагать, что Россия "оказывает давление на рынок или манипулирует им”.

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Автор: Ольга Лебедева
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