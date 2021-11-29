Глава ЦБ намекнула, что Россия на пороге галопирующей инфляции?

Центробанк России сильно обеспокоен инфляцией. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, для для возвращения к целевым уровням четырех процентов потребуется сохранить жесткую денежно-кредитную политику.

"Одна из острых проблем, с которой мы столкнулись и которая характеризует этот период восстановления, это рост инфляции. Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель четыре процента. Мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", — сказала Набиуллина на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По её словам, с рост инфляции наблюдается во всём мире. Эльвира Набиуллина отметила, что регуляторы некоторых государств считают, что это временное явление, которое нужно просто переждать.

Однако "у нас нет такой возможности, как в странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период", цитирует "Интерфакс" председателя Центробанка.

"В эту (инфляционную) спираль включается и ускоренная индексация заработных плат. Эту тенденцию денежно-кредитная политика (Центробанка) должна переломить", — сказала она.

Если исходить из заявления Эльвиры Набиуллиной, то получается, что Россия находится на пороге галопирующей инфляции. Она разделяется на несколько видов:

умеренная, не более десяти процентов в год (обычно три-пять процентов);

галопирующая, более десяти процентов;

высокая, более 200 процентов ежегодно;

гиперинфляция, более тысячи процентов.