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Глава ЦБ намекнула, что Россия на пороге галопирующей инфляции?

Экономика

Центробанк России сильно обеспокоен инфляцией. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, для для возвращения к целевым уровням четырех процентов потребуется сохранить жесткую денежно-кредитную политику.

Глава ЦБ намекнула, что Россия на пороге галопирующей инфляции?

"Одна из острых проблем, с которой мы столкнулись и которая характеризует этот период восстановления, это рост инфляции. Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель четыре процента. Мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", — сказала Набиуллина на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По её словам, с рост инфляции наблюдается во всём мире. Эльвира Набиуллина отметила, что регуляторы некоторых государств считают, что это временное явление, которое нужно просто переждать.

Однако "у нас нет такой возможности, как в странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период", цитирует "Интерфакс" председателя Центробанка.

"В эту (инфляционную) спираль включается и ускоренная индексация заработных плат. Эту тенденцию денежно-кредитная политика (Центробанка) должна переломить", — сказала она.

Если исходить из заявления Эльвиры Набиуллиной, то получается, что Россия находится на пороге галопирующей инфляции. Она разделяется на несколько видов:

  • умеренная, не более десяти процентов в год (обычно три-пять процентов);
  • галопирующая, более десяти процентов;
  • высокая, более 200 процентов ежегодно;
  • гиперинфляция, более тысячи процентов.

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Автор: Олег Артюков
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