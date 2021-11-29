Центробанк России сильно обеспокоен инфляцией. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, для для возвращения к целевым уровням четырех процентов потребуется сохранить жесткую денежно-кредитную политику.
"Одна из острых проблем, с которой мы столкнулись и которая характеризует этот период восстановления, это рост инфляции. Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель четыре процента. Мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели", — сказала Набиуллина на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
По её словам, с рост инфляции наблюдается во всём мире. Эльвира Набиуллина отметила, что регуляторы некоторых государств считают, что это временное явление, которое нужно просто переждать.
Однако "у нас нет такой возможности, как в странах, где инфляционные ожидания считаются заякоренными, просто переждать этот период", цитирует "Интерфакс" председателя Центробанка.
"В эту (инфляционную) спираль включается и ускоренная индексация заработных плат. Эту тенденцию денежно-кредитная политика (Центробанка) должна переломить", — сказала она.
Если исходить из заявления Эльвиры Набиуллиной, то получается, что Россия находится на пороге галопирующей инфляции. Она разделяется на несколько видов:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач из ЮАР, которая предупреждала о новом штамме "омикрон", рассказала о его симптомах.