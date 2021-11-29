"Газпром" оценил стоимость газа для стран дальнего зарубежья

Заместитель главы департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов заявил, что в четвёртом квартале компания оценила стоимость экспортируемого газа в страны дальнего зарубежья на уровне 550 долларов за тысячу кубометров.

Зотов отметил, что в этом году ожидается самая высокая суммарная выручка от экспорта газа за последние шесть лет.

По словам главы финансового департамента "Газпрома" Александра Иванникова, компания не считает цены на газ в Европе около 1000 долларов за тысячу кубометров устойчивыми.

Ранее Молдавия выплатила "Газпрому" долг за газ после того, как компания предупредила Кишинёв о возможном прекращении поставок "голубого топлива" в страну.

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