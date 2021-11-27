Правительство России установило определение "границ бедности"

Правительство России разработало определение понятия "границы бедности". Информация об этом была распространена пресс-службой министерства труда.

"Правительство утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и по субъектам. При расчёте показателя "уровень бедности" вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — "граница бедности", — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Нижняя "граница бедности" равна последнему расчётному значению прожиточного минимума, за основу расчёта которого берётся потребительская корзина. Исходный показатель для расчётов — это прожиточный минимум за 4 квартал 2020 года, который подлежит ежеквартальному перерасчёту в зависимости от уровня инфляции.

На федеральном уровне граница бедности будет перерасчитываться каждый квартал, а по регионам — раз в год.

Как пояснили в митруда, понятие "границы бедности" было введено в рамках перехода на новую схему расчётов минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Раньше они рассчитывались на базе продовольственной корзины, а теперь за основу берут медианную заработную плату и медианный доход.

Новый термин не влияет на выплату социальных пособий, которые, как и прежде, будут рассчитываться на базе прожиточного минимума.

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