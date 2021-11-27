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Еврокомиссия наложила запрет на работу российского авиаперевозчика "Скол" в ЕС

Экономика

По решению Еврокомиссии, российский авиаперевозчик "Скол" был добавлен в список авиакомпаний, которым запрещено вести деятельность на территории Евросоюза.

Еврокомиссия наложила запрет на работу российского авиаперевозчика "Скол" в ЕС

"Один российский авиаперевозчик был внесён в список из-за обеспокоенности его способностью соблюдать международные стандарты", — такое объяснение запрета приводится в релизе ЕК, который приводит РИА Новости.

Помимо компании "Скол", являющейся одним из крупных российских операторов вертолётных перевозок, по причине "обнаруженных серьёзных проблем, связанных с безопасностью" в список попали ещё шесть компаний.

В общей сложности список включает в себя 97 компаний, представляющих разные страны. Пока в списке других перевозчиков, кроме "Скола", нет.

Авиакомпании, которые оказались в этом перечне, могут снова получить разрешение на ведение деятельности при условии аренды воздушных судов вместе с персоналом у другого перевозчика, которого нет в списке. Также важно соблюдение требований безопасности.

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сюжет Иркутской телекомпании об "Авиакомпании "СКОЛ"
Автор: Светлана Нерадовская
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