Зеленский: Украина хочет сохранить транзит российского газа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заинтересована в сохранении транзита российского газа.

"У нас контракт до 2024 года, мы за продление транзита", — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Зеленский в ходе беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина готова пойти на снижение стоимости транзита газа по своей территории.

До этого сообщалось, что "Газпром" значительно снизил поставки газа через Украину в Евросоюз по сравнению с прошлым годом. Согласно информации компании "Оператор ГТС Украины", транзит голубого топлива сократился на 22%, если сравнивать с поставками в период с января по октябрь 2020 года.

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