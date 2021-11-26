Сбер открыл счёт для сбора средств пострадавшим на шахте "Листвяжная"

Сбер открыл счёт Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на угольной шахте "Листвяжная" Кемеровской области.
Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Кемеровской области и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате взрыва на угольной шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области.
Получателем средств является Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест", которая выступила с соответствующей инициативой.
Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка.
Комиссия при переводе не взимается.
Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Наименование организации: Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест"
Р/с 40703810900020000089
ПАО Сбербанк
Кор/счет 30101810400000000225
ИНН 7728014523
КПП 772801001
БИК 044525225
ОГРН/ОГРНИП 1037700182772
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте "Листвяжная" Кемеровской области.
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