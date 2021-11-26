Сбер открыл счёт для сбора средств пострадавшим на шахте "Листвяжная"

Сбер открыл счёт Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим и семьям погибших на угольной шахте "Листвяжная" Кемеровской области.

Сбербанк соболезнует семьям и близким погибших в Кемеровской области и сообщает об открытии счёта для пожертвований им, а также пострадавшим в результате взрыва на угольной шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области.

Получателем средств является Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест", которая выступила с соответствующей инициативой.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы и офисы банка.

Комиссия при переводе не взимается.

Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:

Наименование организации: Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест"

Р/с 40703810900020000089

ПАО Сбербанк

Кор/счет 30101810400000000225

ИНН 7728014523

КПП 772801001

БИК 044525225

ОГРН/ОГРНИП 1037700182772

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь пострадавшим на угольной шахте "Листвяжная" Кемеровской области.