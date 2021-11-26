Бизнес США попросил Госдеп признать российский "Спутник V"

Американский бизнес потребовал от властей страны признать сертификаты о вакцинации российским "Спутником V".

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Алексиса Родзянко, главу Торговой палаты США (AmCham).

Как рассказал изданию президент AmCham, обращение принято Госдепом на рассмотрение. Кроме того, аналогичное письмо в Еврокомиссию готовит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Поводом для этих шагов стало изменение правил пересечения границ: теперь от всех въезжающих по "неиммиграционным" визам требуются сертификаты о полной вакцинации. Причём только теми препаратами, которые "признаны" в конкретной стране. Это существенно повлияло на бизнес-процессы, осложнив работу, так как ни одна российская вакцина в список разрешенных для въезда, например, в США пока не включена.

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