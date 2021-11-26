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Экономист перечислила "бычьи" факторы,которые будут влиять на курс рубля

Экономика

По данным Московской биржи, российский рубль на старте торгов укрепил свои позиции к доллару и евро.

Экономист перечислила "бычьи" факторы,которые будут влиять на курс рубля

К закрытию биржи 25 ноября доллар стоил 74,7 рубля, евро — 83,7 рубля

Курс американской валюты по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустился на 2,5 копейки, стоимость евро снизилась на 2 копейки.

Но, как сказала ФАН, Наталья Мильчакова, замруководителя ИАЦ "Альпари", делать долгосрочные прогнозы сейчас не стоит, потому что до начала декабря на курс рубля будет зависеть от трёх факторов, которые для российской валюты могут стать "бычьими":

  • динамика цен на нефть в ожидании очередной министерской встречи ОПЕК+;
  • ожидание результатов переговоров западных стран с Ираном по его ядерной программе;

"Если переговоры опять закончатся "ничем", то нефтяное эмбарго против Ирана сохранится, и цены на нефть будут расти".

  • выступление в Конгрессе США главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанета Йеллена.

"Если в их заявлениях будет содержаться тема сокращения монетарного стимулирования экономики США, доллар может вырасти, что негативно скажется на курсе рубля. Это самый главный "медвежий" фактор".

"До начала декабря рубль будет колебаться в рамках 73-75 р. за доллар и 83-84,5 р. за евро", — заключила Наталья Мильчакова.

Кстати, по прогнозу Николая Переславского из департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute, озвученного им в интервью ФАН, если наша валюта "пробьёт" уровень 75 р. за доллар, девальвация рубля станет неизбежной, чему будет способствовать продолжение обострения геополитической ситуации и, как следствие этого, — сохранение угроз введения против РФ новых экономических санкций.

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Рубль рухнул в ожидании войны с Украиной и новых санкций
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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