Покупать качественную красную икру необходимо в официальных магазинах компаний-производителей или в известных торговых сетях, получивших ветеринарное свидетельство, сообщила глава лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.
Она подчеркнула: приобретая продукт, следует посмотреть, выбита ли на крышке банки дата его изготовления, передаёт агентство "Прайм". Также на упаковке должны быть указаны:
Качественный продукт не может содержать рыбный бульон, жир и водоросли, отмечает Строева. На вид у икринок должна быть шарообразная форма с зародышевым ядром, напоминающим глазок. Также в хорошем изделии желточная масса остаётся полужидкой и имеет оранжево-красный оттенок.
Специалист порекомендовала сравнивать стоимость икры в различных супермаркетах с помощью электронных сервисов. Она напомнила, что в последнюю неделю перед Новым годом продукт обязательно подорожает.
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