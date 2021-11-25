Специалист рассказала, как выбрать качественную красную икру к Новому году

Покупать качественную красную икру необходимо в официальных магазинах компаний-производителей или в известных торговых сетях, получивших ветеринарное свидетельство, сообщила глава лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева.

Она подчеркнула: приобретая продукт, следует посмотреть, выбита ли на крышке банки дата его изготовления, передаёт агентство "Прайм". Также на упаковке должны быть указаны:

состав икры;

ГОСТ (или ТУ);

штрих-код, который легко проверяется с помощью мобильных приложений.

Качественный продукт не может содержать рыбный бульон, жир и водоросли, отмечает Строева. На вид у икринок должна быть шарообразная форма с зародышевым ядром, напоминающим глазок. Также в хорошем изделии желточная масса остаётся полужидкой и имеет оранжево-красный оттенок.

Специалист порекомендовала сравнивать стоимость икры в различных супермаркетах с помощью электронных сервисов. Она напомнила, что в последнюю неделю перед Новым годом продукт обязательно подорожает.

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