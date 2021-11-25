Почему "Газпром" не перекрыл вентиль для Молдавии

Кишинёву удалось-таки уговорить российский "Газпром" не перекрывать вентиль и "подождать ещё чуть-чуть" оплаты долга за уже поставленный газ — до 26 ноября.

Напомним, на этот раз Молдавия задолжала $74 млн. Придётся ли Кишинёву, помимо суммы долга, оплачивать ещё и штраф или неустойку — стороны не разглашают.

Как пишут "Известия", эксперты обратили внимание на "провокационное поведение" властей республики и менеджеров "Молдовагаза", которые явно "сыграли" на "имиджевых мотивах" Газпрома на фоне сертификации "Северного потока — 2".

Как сказала в беседе с изданием Екатерина Косарева, управляющий партнер WMT Consult, молдавские власти "то ли специально идут на провокацию, зная о том, что в данный момент в Европе идет процесс сертификиции СП-2 и бушует энергетический кризис, то ли действительно не понимают, что за всё надо платить".

Но какими бы ни были причины, по которым Кишинёв тянул с оплатой и копил долг, там сыграли на том, что "Газпром" сейчас работает под колоссальным беспрецедентным давлением. По словам Валерия Андрианова, доцента Финансового университета при правительстве РФ, на российскую компанию "пытаются повесить всех собак за европейский газовый кризис, хотя к нему привела исключительно политика Евросоюза".

"Для компании важно избегать новых конфликтных ситуаций, даже если она на 100% права. Поэтому Молдавия и получила очередную отсрочку. Это последний её шанс. В следующий раз вентиль будет закручен", — сказал эксперт "Известиям".

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