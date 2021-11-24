США ввели ограничения против Московского физико-технического института

Минторг США ввел экспортные ограничения против Московского физико-технического института (МФТИ).

Как сообщает ТАСС, в отношении МФТИ будет действовать "презумпция отказа" в заявках на на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности.

Также под экспортные ограничения попали 27 организаций, в том числе из Китая.

Ранее США расширили санкции, связанные с газопроводом "Северный поток-2". На этот раз от карательных мер пострадали два судна и Transadria Ltd, связанное с Россией предприятие. Новые объекты санкций США обозначены в докладе, который Госдепартамент представил Конгрессу. Блинкен уточняет, что Вашингтон санкционировал в общей сложности восемь юридических и физических лиц, связанных с проектом, и 17 принадлежащих им судов.

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