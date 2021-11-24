Эксперт объяснил критику бундестага в отношении США из-за санкций против "СП-2"

Ведущий специалист Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев прокомментировал в разговоре с Pravda.Ru критику немецкого депутата от партии "Зелёных" Омида Нурипура в отношении американских санкции против "Северного потка-2".

"Ситуация на энергетическом рынке сложилась такая, что большинство населения Европейского союза находится на грани социального взрыва. В этом положении тормозить "Северный поток-2" и препятствовать нормализации энергетического рынка может только политический самоубийца", — сказал специалист.

Вместе с этим он назвал представителей данной партии "конъюнктурщиками" и "рэкетирами", которые не борются за идею, а руководствуются "погоней за голосами избирателей".

"Выступления против "Северного потока-2" в настоящий момент — это крайне негативное движение по отношению к будущей избирательной кампании", — заключил Танкаев.

Ранее Нурипур назвал "неприемлемым" санкции США против российского-немецкого проекта "Северный поток-2". Политик подчеркнул, что хоть и подобное партнёрство было ошибочным, это было решение Германии, а не Америки.

"Мы, "зелёные", всегда боровшиеся с этим газопроводом, сейчас не можем понять, к какой такой дружбе стремятся Штаты и при которой на друзей они обрушивают санкции, если те ведут бизнес с третьими сторонами", — подчеркнул парламентарий, которого цитирует агентство Reuters.

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