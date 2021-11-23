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Роскомнадзор обязал 13 иностранных IT-компаний открыть представительства в РФ

Экономика

Тринадцать иностранных компаний, в том числе Google, Telegram, Twitter и Meta, должны до 1 января 2022 года создать представительства в России, иначе им грозят санкции, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и СМИ России (Роскомнадзор).

Роскомнадзор обязал 13 иностранных IT-компаний открыть представительства в РФ
  • Требования предъявляются в соответствии с законом "О деятельности иностранных субъектов в телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации".

В ведомстве уточнили, что компании также должны будут установить на свои официальные сайты какую-то форму обратной связи для российских пользователей, зарегистрировать Личный кабинет на странице Роскомнадзора для взаимодействия с властями, установить счётчик посещений и заблокировать доступ пользователей к запрещённой информации.

Эти нормы применяются к компаниям, у которых ежедневная посещаемость сетевых ресурсов более 500 тыс. человек. В случае неисполнения требований в законе предусмотрены санкции:

  • ограничение рекламных возможностей на территории страны;
  • замедление или блокирование трафика, включая механизмы поиска и сбора личной информации.

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Роскомнадзор в нокауте. Блокировки теперь будут бессмысленны
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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