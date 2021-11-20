Российские бизнесмены предлагают снимать ограничения по COVID-19

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин заявил, что российские бизнесмены просят в связи с введением QR-кодов отменять ранее принятые ограничения по коронавирусу.

По его словам, все запреты должны быть обоснованными. Предприниматели просят увеличить время работы общепита, процент заполняемости культурных и спортивных учреждений, передаёт РИА Новости.

"Это логично, поддерживаем такое мнение, но это предмет диалога и непосредственной работы с оперштабами в регионах", — сказал Калинин.

Также он подчеркнул, что из-за введения QR-кодов в торговых центрах значительно упала посещаемость. Глава "Опоры России" потребовал предусмотреть льготы для бизнеса. Кроме того, по мнению Калинина, нужно обеспечить проверку QR-кодов таким образом, чтобы при входе в заведения не возникало больших скоплений людей.

При этом он подчеркнул, что пока не видит альтернативы электронным сертификатам о вакцинации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.