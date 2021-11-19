Газопровод "Северный поток-2" абсолютно точно будет уничтожен, если противостояние Украины и России перейдёт в полномасштабные военные действия. Такое мнение высказал аналитик Леонид Бершидский в написанной им статье для издания Bloomberg.
Автор уверен, что в этом случае "тщательно выстроенные" отношения с Западом рухнут.
"Северный поток-2", безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину", — написал обозреватель.
Бершидский считает, что если бы Россия предприняла "менее масштабную операцию", это могло бы отодвинуть запуск "Северного потока-2", и Вашингтон смог бы найти новые аргументы против проекта.
"США выиграли бы время и получили убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом", — написал политолог.
При этом Бершидский полагает, что что Россия не планирует начинать военные действия, потому что для неё важны экономические отношения с ЕС.
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