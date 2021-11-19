Украинцы в шоке: они будут есть огурцы "от агрессора"

Украинцы в соцсетях бурно обсуждают последние сводки с поля боя с Россией: впервые в своей истории Незалежная начала импортировать из России… огурцы.

Как сообщает ТГ-канал KlymenkoTime, зелёный овощ в стране "здорово подорожал и стоит 45 грн./кг".

"Покупать их в России оказалось дешевле", — констатирует блогер.

Директор российского "Плодоовощного союза" Михаил Глушков объяснил происходящее на рынке энергетическим кризисом, из-за которого резко взлетели цены на электричество и газ, что сделало выращивание овощей в теплицах для фермеров не просто убыточным, но и разорительным.