Украинцы в соцсетях бурно обсуждают последние сводки с поля боя с Россией: впервые в своей истории Незалежная начала импортировать из России… огурцы.
Как сообщает ТГ-канал KlymenkoTime, зелёный овощ в стране "здорово подорожал и стоит 45 грн./кг".
"Покупать их в России оказалось дешевле", — констатирует блогер.
Директор российского "Плодоовощного союза" Михаил Глушков объяснил происходящее на рынке энергетическим кризисом, из-за которого резко взлетели цены на электричество и газ, что сделало выращивание овощей в теплицах для фермеров не просто убыточным, но и разорительным.
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В Архангельской области за растление детей осуждён бывший замминистра образования.