В России предложили заменить бумажные ценники на электронные: сплошная путаница

Бумажные ценники в российских магазинах необходимо заменить на электронные, заявил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин. По его словам, часто на кассах возникает путаница из-за несоответствия стоимости, которая внесена в базу и написана на этикетке.

По словам Корягина, чаще всего разницу в цене покупатели обнаруживают уже на кассе, получив чек, а некоторые и вовсе не замечают.

"Самое главное, чтобы сетевики не пользовались системой для искусственного завышения цен", — пояснил председатель в беседе с "Вечерней Москвой".

Чтобы избежать несоответствия в ценах, необходимо убрать бумажные наименования. По словам Корягина, обновление стоимости покупатели могли бы отслеживать онлайн через специальное приложение.

"Печальнее всего то, что коммерсанты называют внимательных покупателей экстремистами, которые якобы подрывают торговую деятельность. Устранить проблему можно навсегда, если внедрить электронные ценники во всех магазинах: как в продуктовых, так и в вещевых", — резюмировал Корягин.

Как отметил председатель Объединения потребителей России, сейчас в Роспотребнадзор обращается очень маленькая доля потребителей, которые заметили разницу в ценах. Ведомство выносит фирме штраф. Но потом всё повторяется.

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