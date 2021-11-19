Бензин подорожает из-за Яндекса

Независимый Российский топливный союз (РТС) предупредил, что в России могут вырасти цены на бензин из-за возросших "аппетитов" Яндекса.

Оказывается, ещё в начале текущего месяца, владельцы АЗС, которые подключены к сервису "Яндекс.Заправки", получили от компании уведомление о повышении тарифов на использование приложения. Подорожает сервис с 1 декабря сразу на треть.

Это письмо передано в редакцию "Известий", которые со ссылкой на сотрудников Яндекса сообщают, что на сегодняшний день

к "ЯндексЗаправки" подключено 8 тысяч АЗС (всего их в стране примерно 24 тысячи),

в месяц, используя сервис, заправляются около 4,5 млн раз.

"Повышение цен вызвано необходимостью улучшения работы серверной части и обеспечения скорости функционирования приложения", — пояснили изданию в Яндексе.

По словам главы РТС Евгения Аркуши, новый тариф для независимых (т.е. не принадлежащих крупным топливным компаниям) АЗС — неподъёмен. Поэтому им придётся либо цены повышать, либо отказываться "от услуг" Яндекса.

"Из-за роста издержек бизнес будет вынужден закладывать дополнительные траты в цену отпускаемого клиентам топлива. В итоге стоимость бензина и дизеля может вырасти на долю увеличения тарифа — то есть на 1,2% уже в декабре".

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