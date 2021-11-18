По словам российского миллиардера, президента компании Becar Asset Management Александра Шарапова, лучшей инвестицией для сохранения денег на пенсии является покупка недвижимости.
Он порекомендовал россиянам накопить необходимые средства и приобрести так называемую "пенсионную однушку".
"Когда я покупаю такое жильё, я совершенно чётко понимаю, как его сдать в аренду", — сказал Шарапов в беседе с БН.ru.
Миллиардер добавил, что покупка дополнительной квартиры значительно упростит жизнь человека на пенсии. По его словам, подобная практика уже давно пользуется популярностью в Китае, Бразилии и Индии.
Если у пенсионера есть деньги, необходимо покупать второе и последующее жильё под аренду, считает Шарапов. Также, как отмечает специалист, можно приобретать и сдавать офисные площади.
При этом миллиардер прогнозирует, что в ближайшее время на рынке недвижимости в России ожидается новая волна роста цен.
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