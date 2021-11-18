Миллиардер назвал лучшую инвестицию для сохранения сбережений на пенсии

По словам российского миллиардера, президента компании Becar Asset Management Александра Шарапова, лучшей инвестицией для сохранения денег на пенсии является покупка недвижимости.

Он порекомендовал россиянам накопить необходимые средства и приобрести так называемую "пенсионную однушку".

"Когда я покупаю такое жильё, я совершенно чётко понимаю, как его сдать в аренду", — сказал Шарапов в беседе с БН.ru.

Миллиардер добавил, что покупка дополнительной квартиры значительно упростит жизнь человека на пенсии. По его словам, подобная практика уже давно пользуется популярностью в Китае, Бразилии и Индии.

Если у пенсионера есть деньги, необходимо покупать второе и последующее жильё под аренду, считает Шарапов. Также, как отмечает специалист, можно приобретать и сдавать офисные площади.

При этом миллиардер прогнозирует, что в ближайшее время на рынке недвижимости в России ожидается новая волна роста цен.

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