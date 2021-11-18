В Госдуме предложили ввести новую выплату для медиков, борющихся с COVID-19

Депутат Государственной думы Василий Власов направил письмо на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой поддержать детей из семей медиков, борющихся с коронавирусом.

По словам депутата, работники медучреждений заслужили материальной поддержки, так как уже давно лечат россиян с подтверждённым диагнозом COVID-19, передаёт RT.

В обращении к Голиковой он также отметил, что согласно последним опросам, медики жалуются на огромную физическую и эмоциональную нагрузку. Как отметил Власов, в условиях пандемии у них нет сил и возможности поддерживать прежнюю связь с семьёй и детьми, поэтому им необходимо предоставить новые выплаты.

Он попросил вице-премьера России оценить целесообразность назначения единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям медработников.

При этом, по мнению депутата, на выплаты должны иметь право сотрудники, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года лечили пациентов, заражённых коронавирусом.

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