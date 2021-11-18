Эксперт отреагировал на принятие поправок в Налоговый кодекс

Директор по развитию бизнеса компании Rocketwork Сергей Сухоставец прокомментировал введение механизма единого налогового платежа (ЕНП) с 1 января 2022 года.

По его мнению, нововведение упростит жизнь и налоговикам, и предпринимателям, так как позволит сократить издержки на подготовку отчётов, а также минимизировать вероятность ошибок при заполнении документов, передаёт "Свободная пресса".

"Такой инструмент должны особо оценить начинающие предприниматели и малый бизнес, которым не придётся разбираться в тонкостях налогового законодательства или нанимать бухгалтера", — сказал эксперт.

Механизм ЕНП, отмечает Сухоставец, поможет уплачивать обязательные платежи одним поручением, без уточнения их вида. Аналогичные законы уже работают в Швеции и Италии. Тем не менее, по словам эксперта, на практике некоторые бизнесмены могут столкнуться со сложностями.

"Главной проблемой для предпринимателей может стать то, что в фокус системы попадут старые долги, на которые налоговики уже не имеют права, из-за истёкшего срока давности", — сказал он.

Впрочем, Сухоставец выразил надежду, что этого не случится.

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