Зеленский: Украина может снизить стоимость транзита газа

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина готова пойти на снижение стоимости транзита газа по своей территории.

"Президент подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа своей территорией и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что Зеленский в ходе беседы "представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе".

Ранее сообщалось, что "Газпром" значительно снизил поставки газа через Украину в Евросоюз по сравнению с прошлым годом. Согласно информации компании "Оператор ГТС Украины", транзит "голубого топлива" сократился на 22%, если сравнивать с поставками в период с января по октябрь 2020 года.

До этого "Газпром" увеличил транзит газа в Европу через территорию Украины в полтора раза, на 54%. Объём поставляемого газа составил 88 кубометров в сутки. Руководитель "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что это всё равно пока меньше, чем было оговорено и оплачивается.

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