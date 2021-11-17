Минэнерго Белоруссии сообщает о прекращении поставок электричества на Украину

Минэнерго Белоруссии заявляет о прекращении поставок электричества на Украину с 18 ноября.

"Поставки электроэнергии в Украину будут прекращены с 18 ноября, в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что возможность возобновления поставок электроэнергии будет рассматриваться "с учетом технических возможностей".

9 ноября сообщалось, что "Белэнерго" прекращает поставлять электроэнергию на Украину из-за отсутствия выгоды. Сразу несколько украинских корпораций, в том числе государственный "Энергоатом", получили уведомления от белорусских коллег. В письмах сказано, что поставки электроэнергии в объединённую энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут.

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