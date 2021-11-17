Reuters: запуск "Северного потока - 2" может быть отложен до марта 2022 года

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" может быть отложен до марта 2022 года из-за приостановки сертификации немецким регулятором.

"Я ожидаю, что запуск "Северного потока — 2" может быть отложен до марта 2022 года", — пишет агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Ранее в Кремле заявили, что сертификация "Северного потока-2" — это сложный процесс, который требует терпения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг мнение о том, что решение о приостановке сертификации газопровода является политизированным. Он уверил, что в Кремле понимают причины таких действий немецкого регулятора.

До этого Федеральное сетевое агентство Германии объявило, что сроки рассмотрения заявки на сертификацию "Северного потока-2" не изменятся из-за приостановки процедуры.

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