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В ФАС рассказали, как не допустить подорожания зимнего дизеля

Экономика

Федеральная антимонопольная служба предложила увеличить объём продаж дизеля на бирже на несколько пунктов, чтобы сдержать розничные цены на зимнее ДТ. По информации ведомства, подход к корректировке ценового рынка необходимо подойти комплексно.

В ФАС рассказали, как не допустить подорожания зимнего дизеля

В ФАС уточнили, что стоимость зимнего дизельного топлива обновила рекорд, достигнув 61,528 тыс. рублей за тонну. Если не принять меры, стоимость продолжит расти.

"ФАС разработала основные предложения по стабилизации цен на зимний дизель. Они касаются увеличения объёма продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива, корректировки демпфера", — цитирует сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Что касается увеличения нормативов по продаже ДТ на бирже, то тут ведомство предлагает поднять показатель сразу на 2,5 пункта. С 7,5 до 10% соответственно.

Ещё в минувший понедельник стоимость за тонну зимнего ДТ составляла 61 тысячу рублей.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявления Российского топливного союза. По мнению представителей ведомства, резкий подъём цен на бензин и ДТ может быть обусловлен увеличением индикативной оптовой стоимости. По данным ведомства, рост может составить 5,5%.

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"Российским компаниям выгоднее продавать топливо за границу"
Автор: Екатерина Широкова
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