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Германия может легализовать каннабис - на кону большие деньги

Экономика

В Германии всерьёз задумались над тем, чтобы легализовать продажи и употребление рекреационной марихуаны.

Германия может легализовать каннабис - на кону большие деньги
  • По предварительным подсчётам, это может принести экономике страны € 5 млрд за счет ежегодных налоговых поступлений и экономии средств в полиции.

Напомним, что использование каннабиса в медицинских целях является законным в Германии с 2017 года. Однако его хранение или распространение в рекреационных целях остается незаконным и карается штрафами и тюрьмой.

На состоявшемся недавно заседании коалиционного правительства, в котором участвовали социал-демократы (СДПГ), Зеленые и Свободные демократы (СВДП), был заслушан спецдоклад, подготовленный фирмой Prohibition Partners, проводившей исследование проблемы легализации каннабиса.

"Если Германия легализует его использование не только в медицинских целях, то до 24 года она займёт более половины европейского рынка. Это принесло бы налоговые поступления в размере €3,4 млрд в год и позволило бы сэкономить около €1,3 млрд на расходах в рамках полиции и судебной системы, а также создать 27 000 новых рабочих мест", — отмечается в опубликованном отчёте.

К слову, Россия своё мнение о легализации марихуаны сказала ещё в 2014 году. И больше к этому вопросу не возвращалась:

Россия не Колорадо: марихуану не легализует

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