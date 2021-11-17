В Германии всерьёз задумались над тем, чтобы легализовать продажи и употребление рекреационной марихуаны.
Напомним, что использование каннабиса в медицинских целях является законным в Германии с 2017 года. Однако его хранение или распространение в рекреационных целях остается незаконным и карается штрафами и тюрьмой.
На состоявшемся недавно заседании коалиционного правительства, в котором участвовали социал-демократы (СДПГ), Зеленые и Свободные демократы (СВДП), был заслушан спецдоклад, подготовленный фирмой Prohibition Partners, проводившей исследование проблемы легализации каннабиса.
"Если Германия легализует его использование не только в медицинских целях, то до 24 года она займёт более половины европейского рынка. Это принесло бы налоговые поступления в размере €3,4 млрд в год и позволило бы сэкономить около €1,3 млрд на расходах в рамках полиции и судебной системы, а также создать 27 000 новых рабочих мест", — отмечается в опубликованном отчёте.
К слову, Россия своё мнение о легализации марихуаны сказала ещё в 2014 году. И больше к этому вопросу не возвращалась:
Россия не Колорадо: марихуану не легализует
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