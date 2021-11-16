Эксперт прокомментировал рост цен на газ в Европе до $1000

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал для Pravda.Ru рост цен на газ в Европе до 1000 долларов за тысячу кубометров, который произошёл после сообщений о приостановке сертификации "Северного потока-2".

"Высокие цены на газ принесут в ближайшие месяцы дополнительные доходы "Газпрому" и дополнительные фискальные поступления в бюджет страны. Что касается сертификации "СП-2", то это не просто приостановка, а пауза для реализации согласованного плана между регулятором и оператором проекта. Важный шаг вперёд для запуска газопровода", — сказал Гривач.

Ранее немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство — приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора российского трубопровода "Северный поток-2", в результате чего цена газа в Европе подскочила сразу на 6% и превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.