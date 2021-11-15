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Загадочный энергокризис: Европе не хватает газа, но дополнительных запросов нет

Экономика

В управлении информации "Газпрома" в понедельник вечером объяснили, почему компания не забронировала мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа". На аукционы были предложены мощности по транспортировке 89 млн куб. м в сутки.

Загадочный энергокризис: Европе не хватает газа, но дополнительных запросов нет

В "Газпроме" пояснили, что компания осуществляет бронирование мощностей транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей

"В то же время в случае необходимости у нас есть возможность оперативно бронировать дополнительные транспортные мощности, в том числе по "Ямал-Европе", на более короткой основе (недельной, суточной)", - цитирует заявление управления информации "Газпрома" "Интерфакс".

Стоит заметить, что с прошлого года мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" распределяются на основе аукционного бронирования.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" бронировал мощности на годовом аукционе, на октябрь и ноябрь 2021 года компания предпочитала бронировать мощности газопровода помесячно (выкупалась треть мощностей - 31 млн куб. м в сутки).

После того, как "Газпром" в понедельник не стал бронировать дополнительные мощности, цена газа на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до 966 долларов за одну тысячу кубометров.

Стоит заметить, что выкупать мощности по транспортировке газа через Польшу и Украину может только "Газпром". От предложения "Оператора ГТС Украины" "Газпром", к слову, тоже в понедельник отказался.

На Западе Россию в целом и "Газпром" в частности некоторые политики и эксперты обвиняли в попытках манипуляции поставками энергоносителей. Якобы это сыграло значительную роль в резком росте цен на газ. Впрочем, это спекулятивные обвинения, как правило, ничем не подтверждаются.

И опять-таки, коль скоро Европе не хватает газа, то почему европейские компании не подают дополнительные заявки на поставки? Странный энергокризис, надо сказать...

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Автор: Олег Артюков
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