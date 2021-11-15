Россияне сделали в "Чёрную пятницу" покупок на максимальную сумму на AliExpress

Представители компании AliExpress рассказали, что во время "Черной пятницы" россияне совершили покупок на наибольшую сумму за все предыдущие годы работы — на 33,3 миллиарда рублей. Об этом рассказывает "Газета.ru".

Гендиректор AliExpress России Дмитрий Сергеев прокомментировал результаты главной распродажи года:

"В этом году результаты 11.11 превзошли все предыдущие годы работы AliExpress в России. Особенно мы горды продажами российских продавцов — оборот локальной части вырос на 136%".

Всего в "Черную пятницу" российские покупатели совершили 25,6 миллионов заказов. Наибольшей популярностью у них пользовались электроника, смартфоны, товары для здоровья и красоты, драгоценности и аксессуары.

При этом треть россиян признались, что в общем-то могли бы не покупать половину вещей, которые они приобрели по акции в "Черную пятницу".

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