Почему нужно брать доллар "прямо сейчас", объяснил финансист

Ждать, пока доллар укрепит свои позиции на 68 рублях за единицу не стоит, заявил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко. По его словам, ситуация на нефтяном рынке не стабильна.

Как отметил специалист, рубль укрепился за счёт скачка цен на энергоресурсы. И конвертировать валюту нужно именно сейчас.

"За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей", — пояснил Ревенко агентству "Прайм".

Однако финансист советует не менять рубли на доллары "одним махом". Если в будущем рубль продолжит укрепляться, можно будет конвертировать часть ещё по более выгодным ценам. Также специалист уточнил, что нет необходимости закупать валюту на все сбережения, если человек планирует рублёвые покупки. В случае "обратной операции", можно потерять в деньгах.

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