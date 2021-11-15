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Почему нужно брать доллар "прямо сейчас", объяснил финансист

Экономика

Ждать, пока доллар укрепит свои позиции на 68 рублях за единицу не стоит, заявил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко. По его словам, ситуация на нефтяном рынке не стабильна.

Почему нужно брать доллар "прямо сейчас", объяснил финансист

Как отметил специалист, рубль укрепился за счёт скачка цен на энергоресурсы. И конвертировать валюту нужно именно сейчас.

"За последние несколько месяцев мы увидели существенный рост цен на энергоресурсы, что, естественно, привело к укреплению национальной валюты. Впервые в этом году мы получили возможность купить доллар ниже 70 рублей", — пояснил Ревенко агентству "Прайм".

Однако финансист советует не менять рубли на доллары "одним махом". Если в будущем рубль продолжит укрепляться, можно будет конвертировать часть ещё по более выгодным ценам. Также специалист уточнил, что нет необходимости закупать валюту на все сбережения, если человек планирует рублёвые покупки. В случае "обратной операции", можно потерять в деньгах.

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Автор: Екатерина Широкова
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