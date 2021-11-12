Путин оценил технологию по переводу языка жестов в текст

Президент РФ Владимир Путин заявил, что технологии, переводящие язык жестов в текст, позволят улучшить систему обслуживания и помогут людям с ограничениями по здоровью.

"Если внедрять такую систему, она реально поможет и тем, кто обслуживает систему, и тем, кто приходит с этими ограничениями по здоровью", — сказал Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее журналист Питер Сучиу в статье для National Interest заявил, что Пентагон встревожен заявлениями президента РФ Владимира Путина о планах активно разрабатывать оружие с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Он добавил, что США видят угрозу в сотрудничестве между РФ и КНР, которые в будущем могут приступить к совместным разработкам в области ИИ. При этом в отчёте говорится, что такие исследования между Россией и Китаем уже ведутся.

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