В Госдуме предложили убрать накопительную часть пенсии

Из системы Обязательного пенсионного страхования (ОПС) следует исключить накопительную часть пенсии. Об этом заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

В своём Telegram-канале парламентарий прокомментировал инициативу сотрудников Центра стратегических разработок о необходимости создания в РФ единого негосударственного пенсионного плана для самозанятых.

"Нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать её замораживать", — подчеркнул Нилов.

По его мнению, россиянам необходимо обеспечить комфортные условия, чтобы они могли зарабатывать негосударственные пенсии добровольно. Сейчас, отмечает депутат, граждане не доверяют коммерческим фондам, поэтому их достаточно сложно побудить формировать пенсии при низких доходах.

"Правительство и ЦБ уже несколько лет предлагают какое-либо законодательное решение. Я согласен, что людей надо стимулировать материально, чтобы они заинтересовались, но без нормальной разъяснительной работы и без ребрендинга негосударственных пенсионных фондов вопрос так и будет находиться в подвешенном состоянии", — заключил парламентарий.

Добавим, накопительная часть пенсии создаётся за счёт страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

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