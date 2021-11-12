Специалисты Минфина разработали проект поправок в налоговое законодательство. В ближайшее время в России планируется расширить круг лиц, имеющих право на освобождение от подоходного налога при продаже недвижимости.
Нововведение коснётся российских семей с двумя и более детьми, которые продали своё жильё, чтобы приобрести более просторную квартиру или дом. Ранее такие изменения просил предусмотреть лидер страны Владимир Путин, передаёт РБК.
Подробно в материале они не раскрываются, так как их ещё могут изменить после тщательного анализа.
Сегодня при продаже недвижимости жители России должны уплатить налог на доходы физических лиц в размере 13%. От НДФЛ освобождены только те граждане, которые продали своё жильё после пяти лет владения.
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