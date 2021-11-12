Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья при соблюдении пяти условий

Специалисты Минфина разработали проект поправок в налоговое законодательство. В ближайшее время в России планируется расширить круг лиц, имеющих право на освобождение от подоходного налога при продаже недвижимости.

Нововведение коснётся российских семей с двумя и более детьми, которые продали своё жильё, чтобы приобрести более просторную квартиру или дом. Ранее такие изменения просил предусмотреть лидер страны Владимир Путин, передаёт РБК.

Минфин предложил пять условий, которые позволят освободить родителей в РФ от уплаты НДФЛ.

Подробно в материале они не раскрываются, так как их ещё могут изменить после тщательного анализа.

Сегодня при продаже недвижимости жители России должны уплатить налог на доходы физических лиц в размере 13%. От НДФЛ освобождены только те граждане, которые продали своё жильё после пяти лет владения.

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